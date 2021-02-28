Помер другий потерпілий в результаті пожежі в Чернівецькій лікарні

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 20 осіб

У ніч на неділю в лікарні помер другий постраждалий під час пожежі в медустанові Чернівців напередодні, що отримав 75% опіків тіла, повідомили в ДСНС.

Рятувальники інформують про те, що 77-річний пацієнт, який отримав 75% опіків тіла, помер у відділенні міської клінічної лікарні Чернівців сьогодні вночі, 28 лютого.

«27 лютого о 13.15 в м.Чернівці на вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі міської клінічної лікарні № 1 попередньо стався спалах кисневої труби з подальшим загорянням... Унаслідок цієї події загинуло 2 людини (другий постраждалий під час пожежі загинув у лікарні вночі 28 лютого)», – йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю.

Додають, що під час загоряння евакуювали 20 осіб. Вогонь знищив меблі та медичне обладнання на площі 30 м2.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу.

За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.

Також стало відомо, що в палаті на момент надзвичайної події перебувало чотири особи. Ще один пацієнт отримав опіки 3-4 ступенів, нині він у реанімації. Загалом у палаті на момент вибуху та пожежі перебували чотири пацієнти.

Учора в мережі зʼявилися фото з місця вибуху.