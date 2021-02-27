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    В Одеському СІЗО, де сидить Стерненко, сталася пожежа

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    В Одесі сталася пожежа у СІЗО - В Одеському СІЗО, де сидить Стерненко, сталася пожежа
    В Одесі сталася пожежа у СІЗО

    Займання виникло на кухні, трохи зачепило їдальню

    Увечері 27 лютого в одеському слідчому ізоляторі на Водопровідній вулиці сталася пожежа. Очевидці опублікували відео, як з території СІЗО піднімається дим.

    За даними видання «Думская», пожежа спалахнула в підсобці на площі 3 на 3 квадратних метри. Вогонь уже загасили, ніхто не постраждав.

    Прессекретар Державної кримінально-виконавчої служби Інна Попова підтвердила LB.ua факт пожежі в СІЗО.

    За її словами, займання виникло на кухні, трохи зачепило їдальню.

    Постраждалих немає.

    Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

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    Теги: пожежа Одеса СІЗО
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