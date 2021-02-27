В Одеському СІЗО, де сидить Стерненко, сталася пожежа
Займання виникло на кухні, трохи зачепило їдальню
За даними видання «Думская», пожежа спалахнула в підсобці на площі 3 на 3 квадратних метри. Вогонь уже загасили, ніхто не постраждав.
Прессекретар Державної кримінально-виконавчої служби Інна Попова підтвердила LB.ua факт пожежі в СІЗО.
За її словами, займання виникло на кухні, трохи зачепило їдальню.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.