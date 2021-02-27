В Одеському СІЗО, де сидить Стерненко, сталася пожежа

В Одесі сталася пожежа у СІЗО

Займання виникло на кухні, трохи зачепило їдальню

Увечері 27 лютого в одеському слідчому ізоляторі на Водопровідній вулиці сталася пожежа. Очевидці опублікували відео, як з території СІЗО піднімається дим.

За даними видання «Думская», пожежа спалахнула в підсобці на площі 3 на 3 квадратних метри. Вогонь уже загасили, ніхто не постраждав.

Прессекретар Державної кримінально-виконавчої служби Інна Попова підтвердила LB.ua факт пожежі в СІЗО.

За її словами, займання виникло на кухні, трохи зачепило їдальню.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

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