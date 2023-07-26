Порошенко привіз техніку підрозділам ППО, які прикривають Південь (фото)

Воїни-зенітники кажуть: «ситуація на Півдні складна, але контрольована»

Петро Порошенко привіз техніку у підрозділи ППО, які прикривають повітряний простір над Одесою. «Сьогодні ми на Півдні в Одесі. Серця всіх українців зараз із мешканцями Одеси і Одещини. Мета нашого перебування – допомогти закрити з повітря Одеські порти, Одесу, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, весь Південь», – повідомив Порошенко на своєму телеграм-каналі.

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Воїни-зенітники, яким Порошенко привіз новий повнопривідний пікап, кажуть: «ситуація на Півдні складна, але контрольована. Зенітними військами багато цілей знищуються. Працюємо в плановому режимі без всяких панік. В основному це по безпілотних літальних апаратах – Шахедам, Орланам і такого типу».

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«Нам привезли автомобіль для підрозділу, для перевезення особового складу, майна, боєприпасів, будемо використовувати за призначенням згідно обстановки. Машинка дуже добра, комфортна, з останньою комплектацією, є скло підйомники, кондиціонер, повний привід, щоб застосовувати в полях, у непогоду. Дуже добра машинка», – подякував військовий Порошенку.

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Також у підрозділи ППО, які прикривають Південь, привезли вантажівку DAF, пересувну авторемонтну майстерню, маскувальні сітки, радіостанції і колеса. «Ми домовилися, що візьмемо підрозділи під патронат, аби в подальшому забезпечувати хлопців та дівчат усім необхідним», – зазначив Петро Порошенко.