Українців шокує нова ціна кавунів

Розраховувати на низьку ціну кавунів цього року не варто

В Україні стартував сезон кавунів та динь, проте цього року вони здебільшого будуть імпортними через війну Росії. До того ж внаслідок підриву Каховської ГЕС багато полів та сільськогосподарських угідь опинилися під водою. Усі ці чинники впливають на вартість. Українці відверто нарікають на ціну, яка подекуди сягає і 40-50 грн за кілограм солодкої баштанної ягоди.

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Кавуни у столичних супермаркетах на 29% дорожчі, ніж на цю пору минулого року, а ціна динь – на 15% вища, ніж минулого року. Про це пише AgroTimes посилаючись на дані сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

«Наразі вартість кавуна у столичних супермаркетах у середньому становить 39,99 грн за кілограм, що на 29% вище, ніж у липні минулого року. Своєю чергою ціна на диню зросла на 15%. Цьогоріч жовтий кавун обійдеться у середньому у 89 грн за 1 кг, тоді як у липні 2022 році ціна становила 78 грн/кг», – зазначають аналітики Zakaz.ua, і додають, що такий рівень пов'язаний, у першу чергу, з війною та її наслідками.

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Водночас експерти сервісу коментують, дефіциту кавунів у країні немає.

«Щодо дефіциту та вартості кавунів, то тут ситуація дещо складніша. Звичайно херсонських кавунів Україні не замінить ніхто, і розраховувати на низьку ціну цього року також не варто. Але урожай з центральної та частково південної України дещо компенсує нестачу баштанних», – пояснюють у Zakaz.ua.

Що стосується інших плодово-ягідних культур, то експерти також не очікують проблем, – в Україні завжди було перевиробництво, стверджують у Zakaz.ua.

«Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби країни. Але їх вартість точно не буде низькою. На ціни впливає логістика, що значно здорожчала, вартість на пальне, зростання комунальних платежів та багато інших факторів», – констатують експерти.

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До слова, експрезидент України Петро Порошенко скуштував перший кавун у Києві з Херсонщини завдяки херсонській активістці ГО «Справа Громад»Оксані Погомій. Він зазначив, що поки смакували кавуном, то розмовляли і згадували про історії з дитинства.

Петро Порошенко додав, що оскільки куштували кавун цього року вперше, традиційно загадали бажання – якнайшвидше їсти кавуни на лівому березі Херсонщини.