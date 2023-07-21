Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українців шокує нова ціна кавунів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українців шокує нова ціна кавунів
Кавуни та дині будуть цьогоріч, здебільшого, завезені з-за кордону
фото з відкритих джерел

Розраховувати на низьку ціну кавунів цього року не варто

В Україні стартував сезон кавунів та динь, проте цього року вони здебільшого будуть імпортними через війну Росії. До того ж внаслідок підриву Каховської ГЕС багато полів та сільськогосподарських угідь опинилися під водою. Усі ці чинники впливають на вартість. Українці відверто нарікають на ціну, яка подекуди сягає і 40-50 грн за кілограм солодкої баштанної ягоди.  

Кавуни у столичних супермаркетах на 29% дорожчі, ніж на цю пору минулого року, а ціна динь – на 15% вища, ніж минулого року. Про це пише AgroTimes посилаючись на дані сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

«Наразі вартість кавуна у столичних супермаркетах у середньому становить 39,99 грн за кілограм, що на 29% вище, ніж у липні минулого року. Своєю чергою ціна на диню зросла на 15%. Цьогоріч жовтий кавун обійдеться у середньому у 89 грн за 1 кг, тоді як у липні 2022 році ціна становила 78 грн/кг», – зазначають аналітики Zakaz.ua, і додають, що такий рівень пов'язаний, у першу чергу, з війною та її наслідками. 

Водночас експерти сервісу коментують, дефіциту кавунів у країні немає.

«Щодо дефіциту та вартості кавунів, то тут ситуація дещо складніша. Звичайно херсонських кавунів Україні не замінить ніхто, і розраховувати на низьку ціну цього року також не варто. Але урожай з центральної та частково південної України дещо компенсує нестачу баштанних», – пояснюють у Zakaz.ua.

Що стосується інших плодово-ягідних культур, то експерти також не очікують проблем, – в Україні завжди було перевиробництво, стверджують у Zakaz.ua.

«Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби країни. Але їх вартість точно не буде низькою. На ціни впливає логістика, що значно здорожчала, вартість на пальне, зростання комунальних платежів та багато інших факторів», – констатують експерти. 

До слова, експрезидент України Петро Порошенко скуштував перший кавун у Києві з Херсонщини завдяки херсонській активістці ГО «Справа Громад»Оксані Погомій. Він зазначив, що поки смакували кавуном, то розмовляли і згадували про історії з дитинства.

Петро Порошенко додав, що оскільки куштували кавун цього року вперше, традиційно загадали бажання – якнайшвидше їсти кавуни на лівому березі Херсонщини.

Читайте також: Експерти розповіли, чим корисний кавун та кому його варто їсти
Теги: Петро Порошенко українці урожай пальне

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нехай українські діти краще вивчать англійську мову, замість російської
Англійська мова – найкраща гарантія проти «спокуси руского міра»
1 липня, 19:00
Українці знову почали регулярно сваритися між собою
Чому виросла кількість срачів?
14 липня, 09:29
Петро Порошенко дав коментар на британському телебаченні
Порошенко в ефірі британського ТБ пояснив, шо означає заколот Пригожина
26 червня, 18:15
У середині літа на українців чекає кілька важливих подій
Скасування карантину та різке підвищення тарифів: що зміниться із 1 липня
1 липня, 05:00
Пост міністра про показ фільмів англійською викликав скандал
Пост міністра про показ фільмів англійською викликав скандал
1 липня, 20:27
Гербст вважає, що прихильники вступу України до НАТО повинні не розчаровуватись, а працювати далі, щоб отримати результат на наступному саміті у Вашингтон
Втрачена можливість: експосол США вказав на провали саміту НАТО у Вільнюсі
13 липня, 12:27
Threads належить американській компанії Meta
«Убивця Twitter»: що відомо про нову соцмережу Threads та чи дружня вона до українців
7 липня, 11:32
Отриманий товар зловмисники перепродували на території Дніпропетровської області
У Дніпрі шахраї видурили в АЗС понад 50 тонн пального (фото)
10 липня, 18:01
Росіяни намагаються прорвати оборону, але ЗСУ утримувати ініціативу та завдають постійних ударів
Майже як в Афганістані. ЗСУ назвали чисельність російської армії на Лимано-Куп’янському напрямку
17 липня, 20:27

Економіка

Українців шокує нова ціна кавунів
Українців шокує нова ціна кавунів
Один із найбільших імпортерів зерна продовжить робити ставку на Україну
Один із найбільших імпортерів зерна продовжить робити ставку на Україну
Стало відомо, за яку суму Україна купила «Сенс банк»
Стало відомо, за яку суму Україна купила «Сенс банк»
Україна отримає від повного розблокування портів більше $18 млрд на рік – Водовіз
Україна отримає від повного розблокування портів більше $18 млрд на рік – Водовіз
Херсонська влада замовила в поліції за 465 тис. грн охорону невідомого об'єкта
Херсонська влада замовила в поліції за 465 тис. грн охорону невідомого об'єкта
Євросоюз хоче створити фонд для багаторічної підтримки ЗСУ на €20 млрд
Євросоюз хоче створити фонд для багаторічної підтримки ЗСУ на €20 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
25K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
20K
Одещина: рашисти влучили по важливому об’єкту сімома ракетами
20K
Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
15K
У Росії затримано терориста Гіркіна
8561
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту