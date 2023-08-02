Порошенко знову везе на фронт велику партію техніки (фото)

«Ці авторемонтні майстерні, які так чекають на фронті, йдуть у президентську бригаду»

Петро Порошенко знову везе на фронт велику партію техніки на суму більше 10 млн грн. Частину цієї допомоги для військових профінансувала партія «Європейська Солідарність».

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Десантникам, артилеристам та бійцям президентськоі бригади підготували потужні тягачі, пересувні автомайстерні і лазне-пральні комплекси.

Як розповів п’ятий президент, із законтрактованих трьох сотень британських вантажівок DAF Leyland 175 автівок – вже в строю. «Ці йдуть у 132-й розвідбат командування Десантно-штурмових військ», – показує Порошенко.

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«Ці авторемонтні майстерні, які так чекають на фронті, йдуть у президентську бригаду. Значна частина батальйонів бригади – на фронті, і це ім дуже потрібно», – показує Петро Порошенко.

А потужні тягачі з маніпуляторами йдуть артилеристам – будуть тягати контейнери зі снарядами.

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«Це нові DAFи, які ми завозимо з Європи – це Нідерланди, Бельгія – зі складів НАТО. Тут є гідроплатформа, тут є маніпулятори для того, щоб легко і швидко завантажувати палети із 155 мм снарядами», – пояснює Порошенко і додає – всі п’ять тягачів йдуть у 148-му артилерійську бригаду.

«І є ще одна особливість: ці DAFи куплені в тому числі за кошти партії «Європейська Солідарність». Я хочу подякувати партійцям, бо партія витратила ці гроші не на піар, не на бруківку, не на серіали – а на те, щоб закупити для українських військових разом із «Справою Громад» і Фондом Порошенка цю партію машин», – говорить п’ятий президент.

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«І шість лазне-пральних комплексів. А загалом вже 70 батальйонів Збройних Сил отримали такі необхідні для них комплекси. Тут воїни можуть попрати свою форму, прийняти душ, підняти настрій і бойовий дух», – говорить Порошенко і додає: все це вже вирушає на фронт, і техніка розпочне свою службу у ЗСУ.