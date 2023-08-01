Ракети Himars потужно вдарили по окупантах на Джарилгачі (відео)

ЗСУ зафіксували розташування ворожих підрозділів з повітря, а потім по них випустили п'ять ракет

Сили оборони України розгромили підрозділи окупантів на окупованому острові Джарилгач. Відео оприлюднив телеграм-канал «Спротив».

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Як зазначається, ЗСУ вдарили по окупаційних підрозділах, що проводили тренування на окупованому острові. Успішно відпрацювали ракети Himars.

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«Представляємо вашій увазі відео з результатами вашої роботи. Сили оборони з філігранною точністю знищують окупантів, інформацію про яких нам надали ви», – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що ЗСУ зафіксували розташування ворожих підрозділів з повітря, а потім по них вдарили п'ять ракет.

Триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.