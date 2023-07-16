Україна втратила 20% озброєння за перші тижні контрнаступу – NYT
За словами видання, рівень втрат знизився приблизно до 10% протягом наступних тижнів
За перші два тижні виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, було пошкоджено або знищено до 20% озброєння, яке Київ відправив на поле бою. Втрати включають деякі з грізних західних бойових машин: танків і бронетранспортерів, на які українці покладали надії у спробах дати відсіч Росії. Про це пише New York Times.
За словами видання, рівень втрат знизився приблизно до 10% протягом наступних тижнів, що дозволило зберегти більше сил і техніки для більш масштабного наступу, який, за словами української сторони, ще попереду.
Частково ситуація покращилася завдяки тому, що Україна змінила тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіуса дії замість атак через ворожі мінні поля.
«Але ці хороші новини затьмарюють деякі похмурі реалії. Втрати сповільнилися також тому, що сам контрнаступ сповільнився, а подекуди навіть зупинився через грізну оборону Росії, якою зіштовхнулися українські солдати. І попри втрати, українці поки що пройшли лише вісім зі 100 кілометрів, які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські сили навпіл», – пише видання.
Один український солдат розповів в інтерв'ю цього тижня, що безпілотник його підрозділу зафіксував пів дюжини західних бронемашин, які потрапили під артилерійський обстріл на південь від міста Велика Новосілка.
«Вони всі згоріли», – сказав український сержант, на ім'я Ігор.
Цього тижня президент України Володимир Зеленський визнав, що кілька тижнів тому в операціях була коротка пауза. Але він пояснив її нестачею техніки і боєприпасів, а також закликав західних союзників прискорити темпи поставок.
Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.
До слова, російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ звільнили село Старомайорське, що на Донеччині.
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