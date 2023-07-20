Росіяни більше не спроможні перехопити ініціативу на лінії Куп'янськ-Лиман – Череватий

Ворог наступає в районі Бахмута і Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні

Українські захисники локалізували «великий наступ» російських військових на лінії Куп'янськ-Лиман, вони більше не можуть відновити ініціативу. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефір телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Намагаються максимально бити артилерією та авіацією, після чого штурмують. Це відбувається кілька місяців поспіль, жодного навіть локального успіху вони не досягли. «Великий наступ», який вони анонсували навесні, локалізовано, вони не можуть перехопити ініціативу», – повідомив Череватий.

За словами речника, за добу на лінії Куп'янськ-Лиман відбулося 568 обстрілів, 17 авіанальотів, а також чотири марні штурми ворога в районах Масютівки та Лиману Першого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сили оборони знищили:

20 окупантів,

55 дістали поранення,

уражено реактивну систему «Град»,

два міномети,

два дрони-камікадзе «Ланцет»,

безпілотник-розвідник «Орлан-10».

Уранці військові заявляли, що ворог наступає в районі Бахмута і Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.