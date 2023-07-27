Е-декларування. Час відновити існуюче законодавство

Дуже погано, що уряд, який багато кричить про євроінтеграцію, нічого не робить для неї

В країнах Східної Європи та Балтії, які стали членами ЄС, саме уряди відігравали ключову роль в законодавчих ініціативах для виконання умов членства.

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В Україні Кабмін самоусунувся від законотворчої ініціативи для виконання 7 вимог, необхідних для початку переговорів членства в ЄС.

Заяви урядовців, що Україна вже виконала чи то 85, чи то 100% передумов, викликають в партерів відверте роздратування.

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В той же час, від уряду не було спрямовано до ВР жодного з необхідних для початку переговорів законопроєктів.

Навпаки, всі ці проєкти реєструються від депутатів монобільшості, відповідної якості… Чи то мова йде про Конституційний суд, чи про Антимонопольний комітет. Уряд не спромігся подати законопроєкт про відновлення е-декларування, хоч багато про це говорить.

«Європейська Солідарність» за відновлення існуючого законодавства про е-декларування. Саме наша команда свого часу створила антикорупційну інфраструктуру, яка довела свою ефективність.

Очевидно, в існуючий закон треба внести певні корективи, які стосуються знищеного окупантами майна, декларантів на окупованих територіях і військових на передовій.

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Днями з урядовцями, відповідальними в Кабмін за євроатлантичну інтеграцію, ми в форматі погоджувальної ради обговорювали законопроєкти, необхідні до початку переговорів щодо членства в ЄС.

Наша фракція закликала уряд згадати про їх конституційне право законодавчої ініціативи і взяти на себе функцію роздробки і подачі до ВР євроінтеграційних законопроєктів. Фахово написаних, які дійсно будуть відповідати аcquis. Як це відбувалося в усіх країнах ЄС.

На цій нараді обговорювалася й ідея нового законопроєкту про е-декларування. «ЄС» не буде підписувати цей законопроєкт як співавтори, бо ми виступаємо за відновлення існуючого закону, автором якого і була наша команда.

Найближчим часом в ВР буде винесено законопроєкт про е-декларування. Який з них – чи той, що вже пройшов профільний комітет і відновлює існуючу систему, чи нова редакція – це вирішить погоджувальна рада. Головне, що законопроєкт днями буде в порядку денному парламенту.

Але дуже погано, що уряд, який багато кричить про євроінтеграцію, нічого не робить для неї.