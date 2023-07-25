ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт

Гелікоптер ліквідувала 38 окрема бригада морської піхоти

Українські захисники сьогодні знищили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє пресслужба 38 окрема бригада морської піхоти.

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«Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!», – йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомили, скільки російської авіації було знищено під час заколоту Пригожина.

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Також повідомлялося, що у Білорусі впав вертоліт РФ. Судячи з повідомлення в чатах, гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.

Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.