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ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт
фото ілюстративне

Гелікоптер ліквідувала 38 окрема бригада морської піхоти

Українські захисники сьогодні знищили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє пресслужба 38 окрема бригада морської піхоти.

«Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!», – йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомили, скільки російської авіації було знищено під час заколоту Пригожина.

Також повідомлялося, що у Білорусі впав вертоліт РФ. Судячи з повідомлення в чатах, гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.

Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ вертоліт гелікоптер населення

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