Контрнаступ України: ISW назвав напрямки, де ЗСУ мають успіх

Російські війська вели наступальні дії у трьох районах

Українські війська 21 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих ділянках досягли успіхів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 липня, показують, що українські війська досягли успіхів на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) і ближче до Приютного (12 км на південний захід від Великої Новосілки).

Генштаб України повідомив, що українські сили вели наступальні операції на північ і південь від Бахмута, де тривають важкі бої на напрямках Оріхово-Василівка - Парасковіївка (до 8 км на північ від Бахмута) та Кліщіївка - Андріївка (7-10 км на південний захід від Бахмута).

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Генштабі також повідомили, що українські війська досягли успіху на напрямках Новодарівка - Приютне (13-16 км на південний захід від Великої Новосілки) в районі кордону Запорізької та Донецької областей, а також на напрямках Новоданилівка - Вербове (до 16 км на південний схід від Оріхова) і Новоданилівка - Роботине (до 12 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області.

Аналітики ISW звернули увагу на заяву речника з питань національної безпеки США Джона Кірбі 20 липня про те, що українські сили почали використовувати надані США касетні боєприпаси та ефективно застосовують їх проти російських оборонних формувань.

Також аналітики нагадали заяву директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса під час виступу в Інституті Аспена. Він зазначив, що російська оборона в Україні має низку структурних недоліків, включаючи низький моральний дух і безлад серед політичного та військового керівництва Росії.

Ключові висновки ISW:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Арешт колишнього російського офіцера та терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між угрупованнями Кремля, можливо, на шкоду Федеральній службі безпеки (ФСБ), в якій Гіркін служив.

Російські інсайдерські джерела стверджували, що арешт Гіркіна є частиною зусиль адміністрації президента Росії, спрямованих на розправу з високопоставленими російськими ультранаціоналістами після збройного повстання фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина 24 червня.

Повстання «Вагнера», ймовірно, змінило баланс сил у Кремлі, позбавивши деяких покровителів – у тому числі покровителя Гіркіна – прихильності Путіна і, отже, частини їхньої влади.

21 липня російські війська четверту ніч завдали ракетних і безпілотних ударів по півдню України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Схоже, Кремль намагається пом’якшити заяву Міноборони Росії від 19 липня про розгляд цивільних кораблів у Чорному морі як законних військових цілей. Росія маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати поточну угоду замість того, щоб вести переговори щодо абсолютно нової, оскільки вона прагне отримати значні поступки від Заходу.

Володимир Путін продовжив спроби посіяти розбіжності в НАТО, ймовірно, спрямовані на підтримку зусиль Кремля в рамках Чорноморської зернової ініціативи та підрив довгострокової підтримки Заходом України.

Джерела на підтримку «Вагнера» продовжують висловлювати лояльність Євгену Пригожину, оскільки майбутнє «Вагнера» і роль Пригожина в організації залишаються неясними.

Радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн, ймовірно, мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну допомогу, коли 21 липня говорив про поставлене Китаєм обладнання до Росії.

Російський блогер, пов'язаний з ВДВ Росії, заявив, що нещодавні припущення про звільнення командира 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ генерал-майора Олександра Корнєва є неправдою.

Російські війська вели наступальні дії в районах Куп’янська, Кремінної, Бахмута, а також на лінії Авдіївка – Донецьк і, як повідомляється, просунулися в районі Куп’янська та Кремінної.

Українські війська вели контрнаступальні дії в районі Бахмута, на рубежах Куп'янськ-Сватове-Кремінна, Авдіївка-Донецьк і просувалися в районі Бахмута.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області, у західній частині Донецької та східної Запорізької області та на південь від Оріхова, і, як повідомляється, просунулися на південь від Оріхова.

Українські війська вели контрнаступальні дії у західному районі Донецької області і східному Запорізької області та на заході Запорізької області та досягли успіхів.

Російські офіційні особи оголосили, що внесуть зміни до законопроекту держдуми Росії, який спочатку був спрямований на поступове підвищення призовного віку, щоб негайне підвищення верхньої вікової межі для циклу призову навесні 2024 року.

Російська окупаційна влада продовжує переселяти українських дітей з окупованої України до Росії.

Джерело, пов'язане з «Вагнером», повідомило, що «Вагнер» тимчасово переніс свою штаб-квартиру з Молькіно Краснодарського краю в Білорусь і що робота «Вагнера» з передачі бойового досвіду білоруським військовим йде повним ходом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Збройних сил України рухається повільніше тому, що він розпочався пізніше, ніж планувалося.