  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Очікуються дощі та грози: якою буде погода у неділю
рус
    Суспільство

    Очікуються дощі та грози: якою буде погода у неділю

    У Києві неділя буде маловітряною, сухою, із сонечком - Очікуються дощі та грози: якою буде погода у неділю
    У Києві неділя буде маловітряною, сухою, із сонечком
    фото з відкритих джерел

    Стовпчик термометра підніметься до +23+27 градусів

    У неділю, 28 травня, у західних областях України, а також на Харківщині й Луганщині очікуються періодичні дощі. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    А вночі, з 27 на 28 травня, короткочасні дощі та грози очікуються у центральних областях та на Одещині.

    «Торкнуться опади Харківщини, Луганщини та Дніпра з районами. Більше – ніде», – зазначає Діденко.

    Температура повітря найвищою очікується у південній частині України, +23+27 градусів. Лише на Одещині буде холодніше, +20+22 градуси.

    На решті території України завтра протягом дня передбачається +18+22 градуси.

    Вітер поки що стихне, передбачається завтра південно-західним, невеликим або помірним.

    У Києві неділя буде маловітряною, сухою, із сонечком. Температура повітря вдень буде близько +20 градусів.

    Також синоптик анонсувала, що з 2-го червня передбачається підвищення температури повітря до +25+29, на півдні до +27+32 градусів.

    Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, у червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Детальніше про погоду на наступний тиждень тут.

    Раніше синоптики попереджали українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Очікуються дощі та грози: якою буде погода у неділю