Очікуються дощі та грози: якою буде погода у неділю
Стовпчик термометра підніметься до +23+27 градусів
У неділю, 28 травня, у західних областях України, а також на Харківщині й Луганщині очікуються періодичні дощі. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.
А вночі, з 27 на 28 травня, короткочасні дощі та грози очікуються у центральних областях та на Одещині.
«Торкнуться опади Харківщини, Луганщини та Дніпра з районами. Більше – ніде», – зазначає Діденко.
Температура повітря найвищою очікується у південній частині України, +23+27 градусів. Лише на Одещині буде холодніше, +20+22 градуси.
На решті території України завтра протягом дня передбачається +18+22 градуси.
Вітер поки що стихне, передбачається завтра південно-західним, невеликим або помірним.
У Києві неділя буде маловітряною, сухою, із сонечком. Температура повітря вдень буде близько +20 градусів.
Також синоптик анонсувала, що з 2-го червня передбачається підвищення температури повітря до +25+29, на півдні до +27+32 градусів.
Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, у червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Детальніше про погоду на наступний тиждень тут.
Раніше синоптики попереджали українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.