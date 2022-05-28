Очікуються дощі та грози: якою буде погода у неділю

У неділю, 28 травня, у західних областях України, а також на Харківщині й Луганщині очікуються періодичні дощі. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

А вночі, з 27 на 28 травня, короткочасні дощі та грози очікуються у центральних областях та на Одещині.

«Торкнуться опади Харківщини, Луганщини та Дніпра з районами. Більше – ніде», – зазначає Діденко.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині України, +23+27 градусів. Лише на Одещині буде холодніше, +20+22 градуси.

На решті території України завтра протягом дня передбачається +18+22 градуси.

Вітер поки що стихне, передбачається завтра південно-західним, невеликим або помірним.

У Києві неділя буде маловітряною, сухою, із сонечком. Температура повітря вдень буде близько +20 градусів.

Також синоптик анонсувала, що з 2-го червня передбачається підвищення температури повітря до +25+29, на півдні до +27+32 градусів.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, у червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Детальніше про погоду на наступний тиждень тут.

Раніше синоптики попереджали українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.