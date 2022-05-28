Скандал із Порошенком на кордоні: деталі та реакція соратників (фото)

Експрезидент запрошений до участі у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО

Політика не випустили з України, попри наявність розпорядження про відрядження за підписом голови Верховної Ради

Колишній президент України, нардеп та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко увечері 27 травня вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники. Про це повідомила його однопартійка Ірина Геращенко.

У пункті пропуску Рава-Руська на Львівщині політика без пояснення причин не пропустили через кордон.

При цьому Порошенко перебуває у складі української делегації для участі в засіданні Міжпарламентської асамблеї НАТО, яка розпочнеться у Вільнюсі 29 травня. Відповідне розпорядження про відрядження народного депутата Петра Порошенка підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Геращенко додала, що це свідчить про наявність «чорних списків» у владі, бо склад делегації для участі в парламентській асамблеї НАТО був затверджений заздалегідь, і решті делегатів прикордонники дозволили виїхати.

У мережі опублікували фото, на яких Петро Порошенко спілкується із прикордонниками на пункті пропуску. На одному із фото поруч з лідером «ЄС» стоїть його однопартієць, народний депутат Олег Синютка.

«Вказівка прикордонникам, які не пропустили п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка попри розпорядження Голови Верховної Ради для участі у засіданні ПА НАТО, надійшла з найвищих владних кабінетів», – заявив народний депутат Олег Синютка.

Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО. Не дати можливості Порошенку родити все, щоб наша країна отримала статус кандидата в члени ЄС», йдеться в заяві партійців.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

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