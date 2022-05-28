Шуфрича випускають, а Порошенка ні. Гучний скандал на кордоні

Порошенка не пропустили через кордон: прямував на засідання НАТО

Народна депутатка від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що п’ятого президента Петра Порошенка не пропустили через державний кордон, хоча він входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі.

«Прикордонники на пункті перетину Рава-Руська несли якусь нісенітницю про «підроблене чи скасоване розпорядження», хоч всіх інших депутатів, чи то слуги, що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем. Керівництво фракції ЄС весь вечір намагалося зв’язатися з головою Верховної Ради, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів. Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні...

«Європейська Солідарність» розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією», – написала Геращенко.

Як повідомила депутатка, днями «Європейська Солідарність» анонсувала зарубіжні поїздки лідера партії Петро Порошенка, який входить до офіційної парламентської делегації в Парламентській Асамблеї НАТО і також має запрошення виступити на саміті Європейської народної партії (ЕРР).

«Всі запрошення є в голови Верховної Ради і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та підписані головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком», – каже нардепка.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що народний депутат України від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», наразі член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич підтвердив, що поїхав з України під час війни.

16 травня з’явилась інформація про те, що народний депутат, член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич втік з України та перетнув державний кордон України із Румунією.

Згодом Шуфрич зробив заяву щодо свого повернення в Україну (фото).

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