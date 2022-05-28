Українка Терлюга стала чемпіонкою Європи з карате

Українка змагалася у ваговій категорії до 55 кг

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022 у Туреччині. Про це повідомляє «Суспільне».

Українка змагалася у ваговій категорії до 55 кг. На шляху до сутички за титул чемпіонки Європи каратистка розгромила іспанку Карлоту Фернандес (9:0) і здолала хорватку Ему Сґарделлі (3:1), а у чвертьфіналі не залишила шансів азербайджанці Мадіні Садіґовій (8:0).

У фінальній сутичці здолала олімпійську чемпіонку Токіо-2020 Івет Горанову з рахунком 11:3.

Спочатку спортсменка програвала 0:2, але двічі виконала іпон та здобула дострокову перемогу.

Для Терлюги це перша медаль чемпіонату Європи за три роки. Загалом українка всьоме піднялася на п'єдестал континентальної першості й учетверте – в особистих змаганнях. До цього Анжеліка перемагала в індивідуальній першості 2018 року, мала «срібло» в 2016-му та «бронзу» в 2017-му.

Зазначимо, що це третя медаль України на чемпіонаті. Раніше по «бронзі» команді принесли Аніта Серьогіна та Різван Талібов.

Нагадаємо, Анжеліка Терлюга – 30-річна українська каратистка, яка представляє Одеську область. Вона є срібною призеркою Олімпійських ігор-2020 у Токіо, тепер чотириразовою чемпіонкою Європи та віцечемпіонкою Європейських ігор-2019.