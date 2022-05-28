Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили

Виставку у Києві відкрили, щоб нагадати українцям, що війна – гаряча її фаза – ще триває

Міністр наголосив, що злочини росіян мають бути покарані

Міністр оборони України Олексій Резніков разом з очільником МВС Денисом Монастирським відвідали виставку знищеної російської військової техніки на Михайлівській площі у Києві. Про це повідомляє АрміяInform.

За словами міністра, виставку відкрили з двох причин: аби відзначити героїчність і мужність ЗСУ і всього сектору безпеки і оборони, які залишають тільки рештки від ворожої техніки; а також нагадати українцям, що війна – гаряча її фаза – ще триває.

«І розслаблятись, вступати у партію тих, хто завершив війну, ще зарано. Війна триває і нині складні бої на Донбасі, на Харківщині і на півдні України. Ми ще остаточно не завершили цю кампанію з перемоги над орками. І третя причина – ми маємо продемонструвати всьому світові, що так звану другу армію світу можна й потрібно перемагати. Їх потрібно нищити. І виставка якраз є свідчення цього», – додав міністр оборони.

Він нагадав, що росіяни вихвалялися, нібито їхні танки швидко дійдуть до Атлантики.

«Тож давайте їм допоможемо швидко туди доїхати, тільки у трішки зміненому стані. Ми зробимо їм логістичну послугу – і їх побачить і Севілья, і Лісабон. Атлантика побачить оцю зруйновану оркостанську техніку. Оце ми їм допоможемо зробити. Для мене, як для юриста, взагалі важливо, щоб ці рештки ворожої техніки були і у Гаазі, і у Нюрнбергзі. Бо злочини росіян мають бути покарані. І вони заплатять за кожне життя українців, за кожну зруйновану домівку. І ця виставка буде якраз доказом, що вони були тут, і у якому стані опинилися. Я переконаний, виставка проходитиме не тільки в Україні, а і по всьому світу. В кожній столиці ми поставимо такі залишки, щоб світ бачив і знав: їх можна перемагати. І це хороша добра справа», – сказав Резніков.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков підтримав легалізацію обігу зброї в Україні та закликав українців пройти опитування щодо ставлення громадян до цього питання.

Нагадаємо, що в умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни змінили думку на протилежну, а майже половина з них хоче, щоби зброю мали члени родини.

23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.