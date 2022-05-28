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    Новини

    Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили

    Виставку у Києві відкрили, щоб&nbsp;нагадати українцям, що війна &ndash; гаряча її фаза &ndash; ще триває - Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили
    Виставку у Києві відкрили, щоб нагадати українцям, що війна – гаряча її фаза – ще триває
    фото: armyinform.com.ua

    Міністр наголосив, що злочини росіян мають бути покарані

    Міністр оборони України Олексій Резніков разом з очільником МВС Денисом Монастирським відвідали виставку знищеної російської військової техніки на Михайлівській площі у Києві. Про це повідомляє АрміяInform.

    За словами міністра, виставку відкрили з двох причин: аби відзначити героїчність і мужність ЗСУ і всього сектору безпеки і оборони, які залишають тільки рештки від ворожої техніки; а також нагадати українцям, що війна – гаряча її фаза – ще триває.

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    Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили
    Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили
    Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили
    Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили

    «І розслаблятись, вступати у партію тих, хто завершив війну, ще зарано. Війна триває і нині складні бої на Донбасі, на Харківщині і на півдні України. Ми ще остаточно не завершили цю кампанію з перемоги над орками. І третя причина – ми маємо продемонструвати всьому світові, що так звану другу армію світу можна й потрібно перемагати. Їх потрібно нищити. І виставка якраз є свідчення цього», – додав міністр оборони.

    Він нагадав, що росіяни вихвалялися, нібито їхні танки швидко дійдуть до Атлантики.

    «Тож давайте їм допоможемо швидко туди доїхати, тільки у трішки зміненому стані. Ми зробимо їм логістичну послугу – і їх побачить і Севілья, і Лісабон. Атлантика побачить оцю зруйновану оркостанську техніку. Оце ми їм допоможемо зробити. Для мене, як для юриста, взагалі важливо, щоб ці рештки ворожої техніки були і у Гаазі, і у Нюрнбергзі. Бо злочини росіян мають бути покарані. І вони заплатять за кожне життя українців, за кожну зруйновану домівку. І ця виставка буде якраз доказом, що вони були тут, і у якому стані опинилися. Я переконаний, виставка проходитиме не тільки в Україні, а і по всьому світу. В кожній столиці ми поставимо такі залишки, щоб світ бачив і знав: їх можна перемагати. І це хороша добра справа», – сказав Резніков.

    Раніше міністр оборони України Олексій Резніков підтримав легалізацію обігу зброї в Україні та закликав українців пройти опитування щодо ставлення громадян до цього питання.

    Нагадаємо, що в умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни змінили думку на протилежну, а майже половина з них хоче, щоби зброю мали члени родини.

    23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

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    Теги: розвідка росія МВС окупанти Верховна Рада ЗСУ міністр війна Україна виставка Олексій Резніков населення окупація #stoprussia
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    Резніков відвідав виставку знищеної російської техніки та пояснив, навіщо її відкрили