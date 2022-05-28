Порошенко вдруге намагається перетнути кордон із Польщею – ЗМІ

QR-код на розпорядженні про закордонне відрядження, який видав голова ВР Порошенку, не зчитується

28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску «Рава Руська»

П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею. Про це повідомила «Українська правда», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску «Рава Руська», де напередодні отримав відмову у виїзді.

За словами джерел видання, Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. «Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію», – додав співрозмовник журналістів.

За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.

Тим часом, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила – зв’язалася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. «Він підкреслив, що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR-кодами, бо діють ці», – написала Геращенко.

Нардепка також поінформувала, що QR-код на документі, який видав голова ВР, дійсно не зчитується.

Нагадаємо, колишній президент України, нардеп та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко увечері 27 травня вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники. Порошенко входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі.

Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО. Не дати можливості Порошенку родити все, щоб наша країна отримала статус кандидата в члени ЄС», йдеться в заяві партійців.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).