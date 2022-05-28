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    Події в Україні

    Порошенко вдруге намагається перетнути кордон із Польщею – ЗМІ

    QR-код на розпорядженні про закордонне відрядження, який видав голова ВР Порошенку, не зчитується - Порошенко вдруге намагається перетнути кордон із Польщею – ЗМІ
    QR-код на розпорядженні про закордонне відрядження, який видав голова ВР Порошенку, не зчитується
    фото: pravda.com.ua

    28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску «Рава Руська»

    П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею. Про це повідомила «Українська правда», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

    28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску «Рава Руська», де напередодні отримав відмову у виїзді.

    За словами джерел видання, Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. «Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію», – додав співрозмовник журналістів.

    За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.

    Тим часом, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила – зв’язалася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. «Він підкреслив, що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR-кодами, бо діють ці», – написала Геращенко.

    Нардепка також поінформувала, що QR-код на документі, який видав голова ВР, дійсно не зчитується.

    Нагадаємо, колишній президент України, нардеп та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко увечері 27 травня вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники. Порошенко входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі.

    Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО. Не дати можливості Порошенку родити все, щоб наша країна отримала статус кандидата в члени ЄС», йдеться в заяві партійців.

    Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

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    Теги: Петро Порошенко прикордонники ЄС росія окупанти ЗМІ Європейська солідарність НАТО війна Ірина Геращенко Нідерланди паспорт партії скандал Українська правда Україна президент кордон окупація #stoprussia
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    Порошенко вдруге намагається перетнути кордон із Польщею – ЗМІ