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Португалія готова відправити танки Leopard 2 в Україну вже у березні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Португалія готова відправити танки Leopard 2 в Україну вже у березні
Танк Leopard-2
Фото: anna-news.infо

Рішення ухвалено в межах поточних контактів із союзниками та партнерами

Португалія готова спорядити Україну трьома бойовими танками Leopard 2A6 вже наступного місяця. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву міністерства оборони Португалії.

«Рішення було прийнято в рамках поточних контактів із союзниками та партнерами», – йдеться в повідомленні.

А отже, три бойових танки Leopard 2A6 доправлять в Україну вже у березні.

Медіа зазначає, що кілька країн запропонували передати сучасні танки Україні, хоча не всі назвали, яку саме кількість вони планують надіслати.

«Більшість півдня та сходу України, де відбувається багато жорстоких битв, є ідеальною областю для комбінацій сучасних західних танків та бронетанкових транспортних засобів, щоб вести контратаку», – зазначили журналісти.

Крім того, Leopard 2, Abrams та Challenger 2 мають великі кулемети, які знищують піхоту на відкритих локаціях. Ще однією перевагою Leopard 2, які Португалія планує відправити, є наявність боєприпасів для 120-мм гармати в арміях країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що наприкінці січня Португалія оголосила про пакет військової допомоги Україні, у який входять 14 бронетранспортерів M113, вісім електрогенераторів великої потужності і додаткові 120-мм боєприпаси.

До слова, наразі так звана «танкова коаліція» нараховує 12 країн світу. Керівництво вітчизняного Міністерства закордонних справ вважає, що у «першій хвилі» поставок Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Насамперед, йдеться про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. 

Теги: Португалія боєприпаси танки

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