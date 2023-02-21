Португалія готова відправити танки Leopard 2 в Україну вже у березні

Рішення ухвалено в межах поточних контактів із союзниками та партнерами

Португалія готова спорядити Україну трьома бойовими танками Leopard 2A6 вже наступного місяця. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву міністерства оборони Португалії.

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«Рішення було прийнято в рамках поточних контактів із союзниками та партнерами», – йдеться в повідомленні.

А отже, три бойових танки Leopard 2A6 доправлять в Україну вже у березні.

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Медіа зазначає, що кілька країн запропонували передати сучасні танки Україні, хоча не всі назвали, яку саме кількість вони планують надіслати.

«Більшість півдня та сходу України, де відбувається багато жорстоких битв, є ідеальною областю для комбінацій сучасних західних танків та бронетанкових транспортних засобів, щоб вести контратаку», – зазначили журналісти.

Крім того, Leopard 2, Abrams та Challenger 2 мають великі кулемети, які знищують піхоту на відкритих локаціях. Ще однією перевагою Leopard 2, які Португалія планує відправити, є наявність боєприпасів для 120-мм гармати в арміях країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що наприкінці січня Португалія оголосила про пакет військової допомоги Україні, у який входять 14 бронетранспортерів M113, вісім електрогенераторів великої потужності і додаткові 120-мм боєприпаси.

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До слова, наразі так звана «танкова коаліція» нараховує 12 країн світу. Керівництво вітчизняного Міністерства закордонних справ вважає, що у «першій хвилі» поставок Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Насамперед, йдеться про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.