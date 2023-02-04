29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання

Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2. Бійці ЗСУ цього тижня освоїли керування машинами. Про це повідомляє Міноборони Британії.

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Нагадаємо, 29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

«Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію», – йдеться у повідомленні відомства.

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Українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2 фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, що британський уряд оголосив про намір відправити 14 танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти Києву в боротьбі з російськими військами. Вона стала першою країною, яка заявила про передачу Україні основних бойових танків. Як анонсував міністр оборони країни Бен Воллес, танки приїдуть до України ближче до Великодня.

Крім того, Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі.