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Українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2 (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2 (фото)
Українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2
фото: Ministry of Defence

29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання

Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2. Бійці ЗСУ цього тижня освоїли керування машинами. Про це повідомляє Міноборони Британії.

Нагадаємо, 29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

«Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію», – йдеться у повідомленні відомства.

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Українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2
фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, що британський уряд оголосив про намір відправити 14 танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти Києву в боротьбі з російськими військами. Вона стала першою країною, яка заявила про передачу Україні основних бойових танків. Як анонсував міністр оборони країни Бен Воллес, танки приїдуть до України ближче до Великодня.

Крім того, Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі. 

 

Теги: Міноборони військові Велика Британія навчання танки

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