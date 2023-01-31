Скільки танків Україна отримає у першій хвилі постачань: дані МЗС

Зараз танкова коаліція налічує 12 учасників

У першій хвилі постачання Україна отримає від 120 до 140 танків від західних союзників. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

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Зазначається, що зараз танкова коаліція налічує 12 учасників.

Кулеба наголосив, що поки що рано називати всі країни коаліції та їх практичні внески, оскільки деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур.

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«Можу лише зазначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc», – сказав глава МЗС.

Також Кулеба додав, що це не мало, але Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням вкладів уже заявленими учасниками.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

Того ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про передачу Україні 31 одиниці бойових танків Abrams M1.

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Пізніше Канада заявила, що надасть Україні чотири танки Leopard 2. При цьому офіційні представники допустили можливість додаткових постачань.

У п’ятницю, 27 січня, прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard.