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Скільки танків Україна отримає у першій хвилі постачань: дані МЗС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки танків Україна отримає у першій хвилі постачань: дані МЗС
Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу
фото ілюстративне

Зараз танкова коаліція налічує 12 учасників

У першій хвилі постачання Україна отримає від 120 до 140 танків від західних союзників. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

Зазначається, що зараз танкова коаліція налічує 12 учасників.

Кулеба наголосив, що поки що рано називати всі країни коаліції та їх практичні внески, оскільки деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур.

«Можу лише зазначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc», – сказав глава МЗС.

Також Кулеба додав, що це не мало, але Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням вкладів уже заявленими учасниками.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

Того ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про передачу Україні 31 одиниці бойових танків Abrams M1.

Пізніше Канада заявила, що надасть Україні чотири танки Leopard 2. При цьому офіційні представники допустили можливість додаткових постачань. 

У п’ятницю, 27 січня, прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard. 

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Теги: ЗСУ танки Україна Німеччина

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