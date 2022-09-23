Посольство Японії повертається до Києва

Шмигаль поінформував прем’єр-міністра Японії про ситуацію на Запорізькій АЕС

Прем’єр-міністр Японії Кішіда Фуміо оголосив про повернення до Києва японського посольства та повне відновлення роботи диппредставництва. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі за підсумками зустрічі зі своїм японським колегою.

«Японія та японський народ стоять пліч-о-пліч з Україною на захисті справжніх цінностей. Вчергове упевнився в цьому під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії Кішідою Фуміо у Нью-Йорку. Подякував за підтримку України під час російської агресії. Важлива тема нашої розмови – безпека ядерних об'єктів», – зазначив він.

Шмигаль поінформував прем’єр-міністра Японії про ситуацію на Запорізькій АЕС та обстріли росією Південноукраїнської АЕС.

Зазначається, що очільники урядів скоординували позиції щодо заходів із демілітаризації ЗАЕС.

«Розраховуємо на сприяння Японії у цьому питанні на рівні G7», – зауважив Шмигаль.

Він подякував Японії за участь у Кримській платформі, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку. Також сторони обговорили необхідність посилення санкційного тиску на російську федерацію та створення трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва рф за злочини проти українців.

Фуміо під час зустрічі запевнив, що його країна й надалі буде «потужним адвокатом України» на рівні G7 та в ООН.

Як повідомлялося, Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.