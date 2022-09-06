Боротьба за Курили: Росія влаштувала провокацію проти Японії

Росія пішла на чергове загострення протистояння з Японією щодо Курильських островів

Влада Росії припинила дію угоди з Японією про спрощене відвідування Південних Курил, які японці вважають окупованою територією. Про це пише японське інформагентство Kyodo.

За вказаною угодою японські громадяни, які в минулому жили на спірних островах або були членами сімей вимушено переселених, могли без віз відвідувати Курили. Угода діяла з 1999 року.

Ще в березні в міністерстві закордонних справ Росії заявили, що скасують безвізовий режим для японських громадян на Курилах «з урахуванням очевидного недружнього характеру» санкцій, запроваджених Японією після російського вторгнення в Україну.

Влада Японії поки висловила рішучий протест Росії. Глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі назвав неприпустимим рішення влади РФ про припинення дії угоди про спрощене відвідування японцями Курильських островів.

Також міністр заявив, що Токіо ще не отримував офіційного повідомлення від Москви щодо цього. Хаясі додав, що японський уряд дипломатичними каналами направив РФ протест у зв'язку з цими подіями.

Під дію угоди 1999 року про строщений в’їзд для японців підпадали острови Кунашир, Ітуруп та ще кілька островів Малої Курильської гряди, які належать до Сахалінської області Росії. Вони увійшли до складу СРСР у 1946 році. Усіх японців звідти виселили примусово. Після війни Росія (правонаступниця СРСР) та Японія так і не підписали мирний договір. Японія називає Курили Північними територіями, які перебувають під окупацією.

Крім того, як повідомило видання South China Morning Post, генсек Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно розкритикував владу Росії за те, що у сфері проведення навчань «Схід-2022» опинилася південна частина Курильських островів, територіальну приналежність якої заперечує Токіо. Мацуно зазначив, що Міноборони Японії також зафіксувало стрілянини шести російських і китайських кораблів у Японському морі за 190 км на захід від мису Камуї на острові Хоккайдо.

«Схід-2022» – військові навчання, які стартували у Росії 1 вересня. Маневри які охоплять сім військових полігонів Східного військового округу та акваторії Охотського та Японського морів. За даними Міноборони РФ, до маневрів залучать 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і кораблів забезпечення. Також відомо, що у маневрах беруть участь 50 тис. військових і 5 тис. одиниць озброєння та техніки. У навчаннях також беруть участь китайські військовослужбовці. За сценарієм навчань в акваторії Японського моря ВМС РФ та Китаю проведуть спільні практичні дії щодо оборони морських комунікацій і районів морської економічної діяльності. Крім цього, будуть відпрацьовані дії з ураження кораблів і сил морського десанту умовного супротивника. Для цього застосують ракети й артилерію. Навчання завершаться 7 вересня.

Як відомо, Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на Трактат про торгівлю та кордони 1855 року. Позиція Москви полягає в тому, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни та російський суверенітет над ними, що має міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву.

У березні 2022 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі назвав південну частину Курильських островів споконвічними японськими територіями. Згодом Росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, повʼязані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну Росії проти України. Уже 26 березня Росія розпочала на островах військові навчання.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін прибув на полігон Сергіївський у Приморському краї РФ, де відбувається активна фаза стратегічних командно-штабних навчань «Схід-2022». Також Путін провів закриту нараду з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим.