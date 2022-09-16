Кошти виділили на військову підготовку України

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 мільйонів. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що Байден надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до $600 млн на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військову підготовку і навчання з метою допомоги Україні.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.

Як раніше повідомлялося, США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн.

Зауважимо, що 15 вересня США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії.