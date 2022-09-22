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Японія розширить санкції проти Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Японія розширить санкції проти Росії

Японія має намір розширити експортні санкції проти оборонного сектора РФ

Японія має намір розширити експортні санкції щодо Росії. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на заяву глави японського МЗС Йосімасі Хаясі на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи (G7), що відбулася в Нью-Йорку.

За інформацією Kyodo, у списки санкцій будуть внесені організації, пов'язані з військовою та оборонною сферою.

Раніше повідомлялося, що Японія запровадила експортні санкції проти російських компаній та організацій, пов'язаних, на думку японської сторони, з оборонним сектором.

Усього в оновленому списку 71 компанія, включаючи «Алмаз-Антей», «Тактичне озброєння», ВНДІ «Еталон», «Інтелтех» та інші.

Також Японія ввела санкції проти 133 осіб із Російської Федерації, «ДНР» та «ЛНР», серед них – прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, керівники «ЛНР» та «ДНР».

До цього прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти Росії, включаючи ембарго на передові товари.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

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Теги: росія міністр Японія санкції ембарго озброєння

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