Японія розширить санкції проти Росії

Японія має намір розширити експортні санкції проти оборонного сектора РФ

Японія має намір розширити експортні санкції щодо Росії. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на заяву глави японського МЗС Йосімасі Хаясі на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи (G7), що відбулася в Нью-Йорку.

За інформацією Kyodo, у списки санкцій будуть внесені організації, пов'язані з військовою та оборонною сферою.

Раніше повідомлялося, що Японія запровадила експортні санкції проти російських компаній та організацій, пов'язаних, на думку японської сторони, з оборонним сектором.

Усього в оновленому списку 71 компанія, включаючи «Алмаз-Антей», «Тактичне озброєння», ВНДІ «Еталон», «Інтелтех» та інші.

Також Японія ввела санкції проти 133 осіб із Російської Федерації, «ДНР» та «ЛНР», серед них – прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, керівники «ЛНР» та «ДНР».

До цього прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти Росії, включаючи ембарго на передові товари.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.