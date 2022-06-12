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  4. «Ми були наївними». Ексочільник НАТО назвав головну помилку альянсу стосовно України
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    Політика

    «Ми були наївними». Ексочільник НАТО назвав головну помилку альянсу стосовно України

    Андерс Фог Расмуссен стверджує, що хотів іншого підходу щодо України - «Ми були наївними». Ексочільник НАТО назвав головну помилку альянсу стосовно України
    Андерс Фог Расмуссен стверджує, що хотів іншого підходу щодо України
    фото з відкритих джерел

    Умиротворення з диктаторами не веде до миру, це призводить до війни та конфлікту

    Північноатлантичний альянс зробив першу помилку ще у 2008 році, не окресливши чіткого шляху вперед для Грузії та України. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    «Ми також зробили помилку в 2014 році після незаконної анексії Росією Криму до складу Російської Федерації, коли ми запровадили певні санкції. Але це були м’які санкції. І все це створювало у Путіна враження, що він може практично без будь-яких витрат продовжувати й захоплювати землю силою. Отже, ми зробили багато помилок. Ми надто довго були дуже наївними», – розповів Расмуссен.

    Колишній генсек також оцінив свою роль у тогочасних подіях.

    «Генеральний секретар НАТО перебуває в дуже важкому становищі, оскільки він має досягати консенсусу. І ні для кого не секрет, що протягом всього цього шляху я хотів іншого підходу. У 2008 році я був прем’єр-міністром Данії. Я був за надання плану дій щодо членства Грузії та Україні. Але ми не змогли досягти консенсусу всередині самого НАТО. У 2014 році я виступав за набагато сильніші заходи, але ми не змогли досягти консенсусу щодо цього. І, звісно, я мав прийняти це. Але я гадаю, що ми маємо винести уроки з історії. Умиротворення з диктаторами не веде до миру. Це призводить до війни та конфлікту, тому що вони поважають лише мову влади, сили та єдності», – пояснив Андерс Фог Расмуссен.

    Нагадаємо, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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    Теги: росія окупанти НАТО санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    «Ми були наївними». Ексочільник НАТО назвав головну помилку альянсу стосовно України