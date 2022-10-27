Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням

Президент закликав українців обрати для себе схему обмеження споживання електрики

Зеленський закликав українців свідомо обмежити споживання електроенергії

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликає українців свідомо обмежити споживання електроенергії. Про це глава держав сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський розповів, що провів велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Зокрема, учасниками були урядовці, Офіс президента, енергетичні компанії, ДСНС.

«Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика різнопланова - це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії», – заявив президент.

Очільник держави заявив, що у багатьох містах та районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.

«Щоб не робив ворог, наше завдання – ламати його плани та захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків, зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями», – пояснив президент.

Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Багато користувачів після стабілізаційних відключень електропостачання зіштовхуються з аварійними. ДТЕК Київські регіональні мережі роз’яснив, чому це трапляється та дав поради користувачам, як уникнути відключень.

Також раніше стало відомо, що обленерго, мери міст, представники обласних військових адміністрацій, Офісу президента, Укренерго, Міненерго працюють над удосконаленням графіка відключення електроенергії.