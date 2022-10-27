Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням

Альона Боженко
glavcom.ua
Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням
Президент закликав українців обрати для себе схему обмеження споживання електрики
фото: Офіс президента

Зеленський закликав українців свідомо обмежити споживання електроенергії

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликає українців свідомо обмежити споживання електроенергії. Про це глава держав сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський розповів, що провів велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Зокрема, учасниками були урядовці, Офіс президента, енергетичні компанії, ДСНС.

«Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика різнопланова - це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії», – заявив президент.

Очільник держави заявив, що у багатьох містах та районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.

«Щоб не робив ворог, наше завдання – ламати його плани та захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків, зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями», – пояснив президент.

Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Багато користувачів після стабілізаційних відключень електропостачання зіштовхуються з аварійними. ДТЕК Київські регіональні мережі роз’яснив, чому це трапляється та дав поради користувачам, як уникнути відключень.

Також раніше стало відомо, що обленерго, мери міст, представники обласних військових адміністрацій, Офісу президента, Укренерго, Міненерго працюють над удосконаленням графіка відключення електроенергії.

Читайте також: 

 

Теги: Міненерго Україна блекаут президент перемога ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі стабілізаційні відключення електроенергії відбуваються у свій регіонах України
Відключення електроенергії: влада анонсувала удосконалення графіка
Вчора, 15:03
Cтабілізаційні відключення електроенергії наразі відбуваються по всій Україні
«Укренерго» дало відповіді на три питання, які хвилюють всіх українців
Вчора, 19:37
Критична інфраструктура міста працює вся повністю
У Хмельницькому вдалось стабілізувати ситуацію з електроенергією
25 жовтня, 17:54

Події в Україні

Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя
Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя
Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням
Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом
Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом
Відновити не вдасться. Зеленський розповів про величезні втрати РФ у техніці
Відновити не вдасться. Зеленський розповів про величезні втрати РФ у техніці
У Павлограді прогриміли вибухи
У Павлограді прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
42K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
40K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
38K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
9590
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
9579
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян

Новини

Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
25 жовтня, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту