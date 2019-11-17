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    Події в Україні

    Повернення українських кораблів сьогодні не відбудеться, – ЗМІ

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    Буксирування українського судна російським кораблем берегової охорони з порту в окупованій Керчі - Повернення українських кораблів сьогодні не відбудеться, – ЗМІ
    Буксирування українського судна російським кораблем берегової охорони з порту в окупованій Керчі
    Фото: Reuters

    Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада

    Три українських кораблі, захоплені рік тому в ході російської агресії в Керченській протоці, передаються Києву відповідно до досягнутих російсько-українських домовленостей.

    Про це розповіли у прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії, повідомляє «Інтерфакс».

    Як розповіли агентству в прес-службі, три українських судна – буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада.

    У прикордонному відомстві утрималися від будь-яких подробиць, що стосуються процедури передачі.

    Раніше в неділю обізнане джерело повідомило «Інтерфаксу» про початок передачі українських кораблів. За його словами, вона відбудеться в нейтральних водах.

    Як повідомлялося, українські кораблі пройшли під Кримським мостом.

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    Нагадаємо, Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.

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