Повернення українських кораблів сьогодні не відбудеться, – ЗМІ



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Буксирування українського судна російським кораблем берегової охорони з порту в окупованій Керчі Фото: Reuters

Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада

Три українських кораблі, захоплені рік тому в ході російської агресії в Керченській протоці, передаються Києву відповідно до досягнутих російсько-українських домовленостей.

Про це розповіли у прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії, повідомляє «Інтерфакс».

Як розповіли агентству в прес-службі, три українських судна – буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада.

У прикордонному відомстві утрималися від будь-яких подробиць, що стосуються процедури передачі.

Раніше в неділю обізнане джерело повідомило «Інтерфаксу» про початок передачі українських кораблів. За його словами, вона відбудеться в нейтральних водах.

Як повідомлялося, українські кораблі пройшли під Кримським мостом.

Нагадаємо, Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.