Журналіст Бутусов: Росія сьогодні не поверне захоплені українські кораблі



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Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» на стоянці прикордонного управління ФСБ РФ в окупованому Криму

За інформацією Бутусова, передача захоплених катерів відбудеться у відкритому морі біля східного узбережжя Криму станеться «найближчими днями»

Повернення Росією захоплених у листопаді 2018 році двох українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу» сьогодні не відбудеться.

Про це написав у Facebook журналіст та головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

За його інформацією, передача захоплених катерів відбудеться у відкритому морі біля східного узбережжя Криму станеться «найближчими днями».

«Наразі захоплені катери з Керчі ще не вийшли. Українські буксири «Титан», «Гайдамака» і пошуково-рятувальне судно «Сапфір» пройшли мис Тарханкут і продовжують рух у бік Керчі. Російські ЗМІ повідомили, що противник забрав боєприпаси і особисту зброю екіпажу, а також всю наявну документацію. Також невідомо, чи поверне противник американські радіостанції «Харріс», якими було обладнано катери. Це найсекретніша частина обладнання», - повідомляє Бутусов.

Він вважає, що повернення катерів для Путіна - вимушений крок.

«Після перемоги України в Морському суді в справі щодо захоплення катерів і після продовження юридичної роботи Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів у всьому світі для забезпечення українського позову. Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія опинилася б у скрутному становищі», - додав журналіст.

На його думку, президент Володимир Зеленський йде назустріч Путіну, розраховуючи на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в «нормандському форматі».

«Насамперед Зеленський розраховує, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених і погодиться на обмін», - впевнений Бутусов.

Нагадаємо, напередодні ввечері Офіс президента України підтвердив, що процес повернення з РФ українських кораблів знаходиться на завершальному етапі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що захоплені росіянами кораблі повернуть Україні цієї ночі. В якому стані знаходяться катери та «Яни Капу» після річного полону, невідомо.

Також про підготовку передачі кораблів повідомили російські ЗМІ.

4 листопада МЗС України надіслало Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.

Як повідомлялося, Росія відхрещувалася від планів повернути Україні військові кораблі.