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    Журналіст Бутусов: Росія сьогодні не поверне захоплені українські кораблі

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    <p>Буксир &laquo;Яни Капу&raquo; і малі броньовані артилерійські катери &laquo;Бердянськ&raquo; і &laquo;Нікополь&raquo; на стоянці прикордонного управління ФСБ РФ в окупованому Криму</p> - Журналіст Бутусов: Росія сьогодні не поверне захоплені українські кораблі

    Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» на стоянці прикордонного управління ФСБ РФ в окупованому Криму

    За інформацією Бутусова, передача захоплених катерів відбудеться у відкритому морі біля східного узбережжя Криму станеться «найближчими днями»

    Повернення Росією захоплених у листопаді 2018 році двох українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу» сьогодні не відбудеться.

    Про це написав у Facebook журналіст та головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

    За його інформацією, передача захоплених катерів відбудеться у відкритому морі біля східного узбережжя Криму станеться «найближчими днями».

    «Наразі захоплені катери з Керчі ще не вийшли. Українські буксири «Титан», «Гайдамака» і пошуково-рятувальне судно «Сапфір» пройшли мис Тарханкут і продовжують рух у бік Керчі. Російські ЗМІ повідомили, що противник забрав боєприпаси і особисту зброю екіпажу, а також всю наявну документацію. Також невідомо, чи поверне противник американські радіостанції «Харріс», якими було обладнано катери. Це найсекретніша частина обладнання», - повідомляє Бутусов.

    Він вважає, що повернення катерів для Путіна - вимушений крок.

    «Після перемоги України в Морському суді в справі щодо захоплення катерів і після продовження юридичної роботи Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів у всьому світі для забезпечення українського позову. Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія опинилася б у скрутному становищі», - додав журналіст.

    На його думку, президент Володимир Зеленський йде назустріч Путіну, розраховуючи на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в «нормандському форматі».

    «Насамперед Зеленський розраховує, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених і погодиться на обмін», - впевнений Бутусов.

    Нагадаємо, напередодні ввечері Офіс президента України підтвердив, що процес повернення з РФ українських кораблів знаходиться на завершальному етапі.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що захоплені росіянами кораблі повернуть Україні цієї ночі. В якому стані знаходяться катери та «Яни Капу» після річного полону, невідомо.

    Також про підготовку передачі кораблів повідомили російські ЗМІ.

    4 листопада МЗС України надіслало Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.

    Як повідомлялося, Росія відхрещувалася від планів повернути Україні військові кораблі.

    25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

    Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі. 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

    Захоплені судна Росія досі не повернула.

    Росія Путін полон корабель Азовське море Керченська переправа Володимир Зеленський Україна президент журналіст
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