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    Політика

    Укрексімбанк є ласим шматком для російських рейдерів, – Фріз

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    Народний депутат з фракції &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Ірина Фріз - Укрексімбанк є ласим шматком для російських рейдерів, – Фріз
    Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз

    Банк входить у трійку найуспішніших фінустанов України

    Зухвале силове затримання голови Укрексімбанку Олександра Гриценка у середмісті на очах у дитини може бути пов’язане із планами російських рейдерів узяти під контроль один з найуспішніших банків України.

    Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз.

    «Сьогодні посеред білого дня силовики викрали голову Укрексімбанку в Києві на очах у дитини, з якою він гуляв. Дитина побігла від страху до дому сама, коли батька «пакували» в авто без пред’явлення звинувачень», – повідомила Фріз.

    «Ми багато чули раніше про рейдерство. А про державне рейдерство, здається, ні. Але влада пропонує нам всім споживати нові реаліті-шоу», – зазначила Ірина Фріз.

    «За непідтвердженою інформацією, на Укрексімбанк, який входить у трійку найбільш надійних банків України, «поклав» своє око ВЕБ Росії, і зараз буде брудна брехлива кампанія проти Голови Укрексімбанку Олександра Гриценка від всіх «сателітів» Кремля», – прогнозує Ірина Фріз.

    «Не лише одним відведенням ЗСУ ми ліземо навколішки до «норманді» формату. Банківська система до ваших послуг, пане Путіне, «слуги» на Україні не щадя живота свого працюють», – іронізує політик.

    Ірина Фріз також надала посилання на інформацію про результати роботи Укрексімбанку за останні чотири роки.

    Як повідомлялося, затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.

    Нагадаємо, голову АТ Укрексімбанк Олександра Гриценка затримав одіозний прокурор Костянтин Кулик.

    Росія Європейська солідарність банки рейдерство влада
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