Укрексімбанк є ласим шматком для російських рейдерів, – Фріз



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Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз

Банк входить у трійку найуспішніших фінустанов України

Зухвале силове затримання голови Укрексімбанку Олександра Гриценка у середмісті на очах у дитини може бути пов’язане із планами російських рейдерів узяти під контроль один з найуспішніших банків України.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз.

«Сьогодні посеред білого дня силовики викрали голову Укрексімбанку в Києві на очах у дитини, з якою він гуляв. Дитина побігла від страху до дому сама, коли батька «пакували» в авто без пред’явлення звинувачень», – повідомила Фріз.

«Ми багато чули раніше про рейдерство. А про державне рейдерство, здається, ні. Але влада пропонує нам всім споживати нові реаліті-шоу», – зазначила Ірина Фріз.

«За непідтвердженою інформацією, на Укрексімбанк, який входить у трійку найбільш надійних банків України, «поклав» своє око ВЕБ Росії, і зараз буде брудна брехлива кампанія проти Голови Укрексімбанку Олександра Гриценка від всіх «сателітів» Кремля», – прогнозує Ірина Фріз.

«Не лише одним відведенням ЗСУ ми ліземо навколішки до «норманді» формату. Банківська система до ваших послуг, пане Путіне, «слуги» на Україні не щадя живота свого працюють», – іронізує політик.

Ірина Фріз також надала посилання на інформацію про результати роботи Укрексімбанку за останні чотири роки.

Як повідомлялося, затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.

Нагадаємо, голову АТ Укрексімбанк Олександра Гриценка затримав одіозний прокурор Костянтин Кулик.