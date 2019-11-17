Укрексімбанк є ласим шматком для російських рейдерів, – Фріз
Банк входить у трійку найуспішніших фінустанов України
Зухвале силове затримання голови Укрексімбанку Олександра Гриценка у середмісті на очах у дитини може бути пов’язане із планами російських рейдерів узяти під контроль один з найуспішніших банків України.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз.
«Сьогодні посеред білого дня силовики викрали голову Укрексімбанку в Києві на очах у дитини, з якою він гуляв. Дитина побігла від страху до дому сама, коли батька «пакували» в авто без пред’явлення звинувачень», – повідомила Фріз.
«Ми багато чули раніше про рейдерство. А про державне рейдерство, здається, ні. Але влада пропонує нам всім споживати нові реаліті-шоу», – зазначила Ірина Фріз.
«За непідтвердженою інформацією, на Укрексімбанк, який входить у трійку найбільш надійних банків України, «поклав» своє око ВЕБ Росії, і зараз буде брудна брехлива кампанія проти Голови Укрексімбанку Олександра Гриценка від всіх «сателітів» Кремля», – прогнозує Ірина Фріз.
«Не лише одним відведенням ЗСУ ми ліземо навколішки до «норманді» формату. Банківська система до ваших послуг, пане Путіне, «слуги» на Україні не щадя живота свого працюють», – іронізує політик.
Ірина Фріз також надала посилання на інформацію про результати роботи Укрексімбанку за останні чотири роки.
Як повідомлялося, затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.
Нагадаємо, голову АТ Укрексімбанк Олександра Гриценка затримав одіозний прокурор Костянтин Кулик.