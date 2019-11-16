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    У світі

    Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі

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    Малі броньовані катери &laquo;Бердянськ&raquo;, &laquo;Нікополь&raquo; і буксир &laquo;Яни Капу&raquo;&nbsp; - Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі
    Малі броньовані катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу» 

    У РФ відкинули домовленість щодо повернення Україні кораблів до нормандського саміту

    Умови передачі Україні затриманих російськими властями військових кораблів не пов’язані із самітом в «нормандському форматі» і ніяк не змінювалися за останній час. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії повідомляє «Інтерфакс».

    «Зроблена Києву пропозиція весь цей час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити в будь-який момент», – цитує агентство заяву дипломатичного відомства. У МЗС нагадали, що умова повернення суден – гарантія їх збереження в якості речових доказів.

    Днем раніше, 15 листопада, повідомлялося, Що Росія запланувала передати Україні малі броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» до саміту в «нормандському форматі», який відбудеться 9 грудня в Парижі.

    5 листопада член Ради Федерації Сергій Цеков оголосив умову для повернення українських кораблів. За його словами, Київ має визнати власну провокацію і порушення міжнародних норм.

    25 листопада 2018 року прикордонне управління ФСБ Росії затримало в районі Керченської протоки три корабля Військово-морських сил України, які «перетнули російський кордон, не реагували на вимоги зупинитися і почали ризиковане маневрування». У Москві дії української сторони назвали «провокацією». Було порушено кримінальну справу про «порушення державного кордону».

    У Києві визнали дії Москви актом військової агресії, в ряді областей країни, що межують з Росією і Придністров’ям, було введено військовий стан.

    Новий саміт в «нормандському форматі» – за участю лідерів Росії, Франції, Німеччини та України – ймовірно, пройде 9 грудня. Саме ці сторони в лютому 2015 року узгодили мінські угоди, покликані врегулюванню конфлікту на Донбасі.

    МЗС Росія окупанти ФСБ Мінські угоди саміт військові кордон
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