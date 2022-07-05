Повернення викрадених Росією дітей: Мінреінтеграції поділилося успіхами

Більшість повернутих дітей – сироти або діти, позбавлені батьківського піклування

Минулого місяця за сприяння Міністерства з питань реінтеграції було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до Росії. Про це повідомили представники відомства на засіданні Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, яка працює при Офісі президента, йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

«Більшість із повернутих – діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування», – зазначається у повідомленні.

Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на тимчасово окуповані території або до Росії.

Крім того, як зазначили у відомстві, уряд розробляє зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану.

«Це допоможе маленьким українцям, які втратили батьків, знайти нову родину та відчувати захист і турботу», – зазначають у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше росіяни повідомили про кількість депортованих з окупованих територій українців. Понад 2,3 млн осіб, у тому числі майже 365 тис. дітей, росіяни викрали і перевезли до Росії з кінця лютого з території України.

Тим часом Росія готує поправки в законі для усиновлення дітей, викрадених із Донбасу.

Як відомо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

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