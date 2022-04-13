Росія планує узаконити кіднепінг українських дітей

Окупанти вивозять неповнолітніх з України на територію Росії і хочуть роздавати викрадених українських дітей в російські сім'ї

Міністерство освіти Російської Федерації готує законопроєкт, який дозволить передавати викрадених на території українського Донбасу дітей-сиріт в російські сім’ї

Російський уряд пропонує дозволити віддавати українських сиріт в російські сім’ї на підставі «міжнародних угод». Про це пише ТАСС.

Директор департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей міністерства освіти РФ Лариса Фальковська заявила на форумі «Жити та виховуватись у сім'ї», що відомство уже підготовило два проєкти відповідних міжнародних угод.

Ці проєкти, за словами Фальковської, «знаходяться вже на правовій експертизі всередині міністерства освіти».

Угоди, які розробило російське міносвіти, пропонують дозволити передавати в російські сім’ї дітей-сиріт, викрадених на території України, зокрема, у окремих районах Донецької та Луганської областей, які путінський режим визнав як незалежні «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку».

Поки невідомо, йдеться про тимчасове перебування українських сиріт у російських сім’ях чи повне усиновлення. Втім, Лариса Фальковська заявила, що до Росії приїхала уже 2161 дитина з території України – як підконтрольної українській владі, так і «ДНР» та «ЛНР». З них 100 дітей викрали з районів, захоплених рашистськими військами уже під час повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що окупанти вивезли з України на територію Росії більш ніж 700 тис. осіб, з них 131 тисяча – діти та підлітки.