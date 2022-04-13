Росія планує створити мовні спецтабори для викрадених українських дітей (відео)

Російська влада хоче примусить випускників та старшокласників вчити викрадених українських дітей

Російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

Так звані мовні табори будуть функціонувати літом, а до роботи залучать випускників та старшокласників.

Також стало відомо, що російський уряд пропонує дозволити віддавати українських сиріт в російські сім’ї на підставі «міжнародних угод». Угоди, які розробило російське міносвіти, пропонують дозволити передавати в російські сім’ї дітей-сиріт, викрадених на території України, зокрема, у окремих районах Донецької та Луганської областей, які путінський режим визнав як незалежні «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку».

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що окупанти вивезли з України на територію Росії більш ніж 700 тис. осіб, з них 131 тисяча – діти та підлітки.