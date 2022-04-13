  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росія планує створити мовні спецтабори для викрадених українських дітей (відео)

    Росіяни викрали 131 тисячу дітей та підлітків&nbsp; - Росія планує створити мовні спецтабори для викрадених українських дітей (відео)
    Росіяни викрали 131 тисячу дітей та підлітків 
    фото: Micheleursi.hotmai/Depositphotos

    Російська влада хоче примусить випускників та старшокласників вчити викрадених українських дітей

    Російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

    Так звані мовні табори будуть функціонувати літом, а до роботи залучать випускників та старшокласників.

    Також стало відомо, що російський уряд пропонує дозволити віддавати українських сиріт в російські сім’ї на підставі «міжнародних угод». Угоди, які розробило російське міносвіти, пропонують дозволити передавати в російські сім’ї дітей-сиріт, викрадених на території України, зокрема, у окремих районах Донецької та Луганської областей, які путінський режим визнав як незалежні «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку».

    Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що окупанти вивезли з України на територію Росії більш ніж 700 тис. осіб, з них 131 тисяча – діти та підлітки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія планує створити мовні спецтабори для викрадених українських дітей (відео)