«Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів

Окупанти вже зрозуміли, що ЗСУ успішно збивають безпілотники

У російських терористів залишилось ще близько 200 іранських дронів з останньої партії. Про це повідомила начальниця Оперативного командування пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гуменюк зазначила, що окупанти вже зрозуміли, що Збройні сили України успішно збивають безпілотники виробництва Ірану, тому «не дуже їх заощаджують». Проте росіяни намагаються запускати дрони подалі від зон вогневого контролю ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час виступу в Конгресі він заявив, що Росія знайшла спільника в геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури.

Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канані заявив, що засуджує «грубі висловлювання» президента України Володимира Зеленського, які він зробив під час виступу в Конгресі США. Іран заявляє, що нібито не постачав жодної військової техніки жодній із сторін для використання у конфлікті в Україні.