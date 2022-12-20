ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

Секретаріат ООН вивчає інформацію щодо поставок Іраном ударних безпілотників Росії. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Укрінформ.

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За словами Дікарло, керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США з закликом перевірити ці поставки. Зазначається, що передача безпілотників суперечить резолюції Радбезу ООН.

«У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію», – сказала Дікарло.

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Вона зазначила, що Іран заперечує поставки, а РФ «висловила серйозне занепокоєння щодо цих запитів». Зараз, за її словами, секретаріат вивчає надану інформацію.

Водночас, за інформацією Reuters, США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ, через що не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Зазначається, що США, Велика Британія, Франція, Німеччина і Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

19 грудня, виступаючи на засіданні Радбезу, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном, заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

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«Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування», – зазначив Вуд.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.