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ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану

Альона Боженко
glavcom.ua
ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану
ООН вивчає інформацію щодо поставок Іраном ударних безпілотників Росії
фото ілюстративне

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

Секретаріат ООН вивчає інформацію щодо поставок Іраном ударних безпілотників Росії. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Укрінформ.

За словами Дікарло, керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США з закликом перевірити ці поставки. Зазначається, що передача безпілотників суперечить резолюції Радбезу ООН.

«У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію», – сказала Дікарло.

Вона зазначила, що Іран заперечує поставки, а РФ «висловила серйозне занепокоєння щодо цих запитів». Зараз, за її словами, секретаріат вивчає надану інформацію.

Водночас, за інформацією Reuters, США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ, через що не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників. 

Зазначається, що США, Велика Британія, Франція, Німеччина і Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

19 грудня, виступаючи на засіданні Радбезу, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном, заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

«Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування», – зазначив Вуд.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників. 

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Теги: росія Німеччина Іран ООН Франція розслідування Україна

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