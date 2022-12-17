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Росія отримала від Ірану нову партію дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія отримала від Ірану нову партію дронів
фото ілюстративне

На цей раз РФ використовує дрони ощадливіш

Російські терористи знову б’ють по Україні дронами-камікадзе, оскільки отримали від Ірану нову партію «Шахедів». Проте на цей раз використовує їх ощадливіше. Про це повідомляє речник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням «Шахедів» вочевидь менша». Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів «Шахеди» не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння», – зазначив Юсов.

Крім того, розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном щодо ракет. Проте за даними розвідки, станом на зараз Росія їх ще не отримала.

Раніше розвідка повідомляла, чи буде новий повномасштабний наступ.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна

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