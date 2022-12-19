Зеленський назвав кількість нових дронів, які РФ отримала від Ірану

Росія отримала ще 250 іранських безпілотників

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників. Про це він сказав під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «Шахеди». Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це «Шахеди» з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього «Шахедів» зараз отримано державою-терористом», – сказав президент.

Зеленський нагадав, що російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів по Україні, насамперед по українській енергетиці – лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більш як 10 мільйонам людей було перервано постачання води й тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть, що його можна зупинити. Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху», – додав глава держави.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що «Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС.