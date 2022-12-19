Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський назвав кількість нових дронів, які РФ отримала від Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський назвав кількість нових дронів, які РФ отримала від Ірану
Офіс президента

Росія отримала ще 250 іранських безпілотників

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників. Про це він сказав під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

«Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «Шахеди». Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це «Шахеди» з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього «Шахедів» зараз отримано державою-терористом», – сказав президент.

Зеленський нагадав, що російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів по Україні, насамперед по українській енергетиці – лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів людей.

«Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більш як 10 мільйонам людей було перервано постачання води й тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть, що його можна зупинити. Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху», – додав глава держави.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  

Також повідомлялося, що «Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС.

Читайте також:

Теги: безпілотник війна росія окупанти Україна Іран Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У небі над Києвом було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА
Столиця витримала кілька хвиль атак іранськими дронами: наслідки
Сьогодні, 06:36
Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Атака російських дронів: влада Києва розкрила нові деталі наслідків
Сьогодні, 10:28
О 00:46 зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС
«Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС
Сьогодні, 14:32

Події в Україні

Зеленський назвав кількість нових дронів, які РФ отримала від Ірану
Зеленський назвав кількість нових дронів, які РФ отримала від Ірану
Данілов назвав дату, коли Росія планувала завершити «спецоперацію»
Данілов назвав дату, коли Росія планувала завершити «спецоперацію»
«Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС
«Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС
ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу
ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу
В Україні знову лунав сигнал тривоги (мапа)
В Україні знову лунав сигнал тривоги (мапа)
Росія неодмінно розпадеться. РНБО назвала причини
Росія неодмінно розпадеться. РНБО назвала причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
21K
Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута
17K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
15K
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо (оновлено)
11K
Що змусить Путіна визнати поразку: прогноз американського генерала у відставці

Новини

Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Сьогодні, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту