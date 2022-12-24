Росія придбала в Ірану 1700 дронів, Буданов розповів, скільки вже використано

Щоб переконати Тегеран постачати БПЛА, Москва запропонувала йому наукові ноу-хау для військової промисловості

Росія домовилася з Іраном про постачання 1700 ударних безпілотників та вже використала для атак по Україні 540 з них. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The New York Times.

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Для того, щоб переконати Тегеран постачати БПЛА, Москва запропонувала йому наукові ноу-хау для військової промисловості. Але Іран поки не ризикує передавати РФ балістичні ракети через ризик для себе від такого кроку.

«Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться», – сказав Буданов.

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В Ірані собівартість виробництва одного БПЛА складає $7 тис., хоча скільки росіяни платять за дрони – невідомо.

Раніше «Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів.

Також повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.