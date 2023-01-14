Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки

Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних

Сьогодні, 14 січня Росія атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі «Українській правді».

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«Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали», – заявив Ігнат.

За словами речника, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії.

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Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їх політ відстежується.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також в КМВА повідомили, про влучання ворожої ракети. «Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – йдеться у повідомленні. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет. Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової російської атаки на Київщину пошкоджено 18 приватних будинків.