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Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних

Сьогодні, 14 січня Росія атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі «Українській правді».

«Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали», – заявив Ігнат.

За словами речника,  спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їх політ відстежується.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також в КМВА повідомили, про влучання ворожої ракети. «Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – йдеться у повідомленні. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет. Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину. 

Як повідомлялося, внаслідок ранкової російської атаки на Київщину пошкоджено 18 приватних будинків.

Теги: ракета росіяни ворог Telegram Київщина політ Віталій Кличко росія

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