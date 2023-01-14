Ракетна атака на Київщину: пошкоджено десятки будинків

На обʼєкті критичної інфраструктури пожежа локалізована

Внаслідок ранкової російської атаки на Київщину пошкоджено 18 приватних будинків. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

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«Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

На обʼєкті критичної інфраструктури пожежа локалізована.

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Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях.

Нагадаємо, російські загарбники зранку вдарили по Києву ракетами.

У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.