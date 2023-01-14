Окупанти вдарили ракетами по Харкову

Інформація щодо постраждалих та руйнувань – уточнюється

Російські загарбники обстріляли Харків ракетами С-300. Попередньо чотири прильоти. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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«Вранішній обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

Щодо постраждалих та руйнувань – уточнюється.

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Нагадаємо, що в багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.