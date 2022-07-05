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    Події в Україні

    Повітряні сили показали, як збивали рашистські ракети (відео)

    Окупанти зранку атакували Україну ракетами - Повітряні сили показали, як збивали рашистські ракети (відео)
    Окупанти зранку атакували Україну ракетами
    скрін з відео

    Ворожу ціль уразило повітряне командування «Схід»

    Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило у Facebook відео, як українська протиповітряна оборона збиває російські ракети вранці 5 липня.

    «5 липня 2022 року, 4:00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» (м.Дніпро). Разом – до перемоги», – підписало відео командування.

    Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.

    Близько 4 години ранку окупанти випустили по Шостці Сумської області дві ракети.

    Також рашисти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Повітряні сили показали, як збивали рашистські ракети (відео)