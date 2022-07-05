Артилеристи помножили на нуль ворожу техніку (відео)
«Демілітаризація продовжується», – жартують артилеристи
Завдяки спільній роботі 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта при підтримці побратимів по зброї із 93-ої ОМБр «Холодний Яр», було знищено багато ворожої техніки та особового складу.
На відео можна побачити, як ворожі танки ховаються серед руїн житлових будинків. Але це їм вдається погано, бо наша артилерія накриває усіх.
«Демілітаризація продовжується», – жартують артилеристи.
Нагадаємо, американські реактивні системи залпового вогню Himars відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку. Відповідні фото оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
«Бойова робота Himars. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно», – підписали в Генштабі опубліковані фото.