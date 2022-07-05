Артилеристи помножили на нуль ворожу техніку (відео)

Ворожі танки не змогли сховатися від української артилерії

«Демілітаризація продовжується», – жартують артилеристи

Завдяки спільній роботі 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта при підтримці побратимів по зброї із 93-ої ОМБр «Холодний Яр», було знищено багато ворожої техніки та особового складу.

На відео можна побачити, як ворожі танки ховаються серед руїн житлових будинків. Але це їм вдається погано, бо наша артилерія накриває усіх.

«Демілітаризація продовжується», – жартують артилеристи.

40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта – з’єднання артилерійських військ, підпорядковане оперативному командуванню «Південь». Бригада створена 6 лютого 2015 року. Військове злагодження бригади відбувалося на полігоні Широкий Лан. Бригада названа на честь литовського княза Вітовта, який вів тривалу боротьбу з татарами, намагаючись витіснити їх з українського Причорномор’я.

Нагадаємо, американські реактивні системи залпового вогню Himars відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку. Відповідні фото оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

«Бойова робота Himars. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно», – підписали в Генштабі опубліковані фото.