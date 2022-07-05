ЗСУ філігранно знищили російську техніку на півдні (відео)

Роботу виконала 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Українські захисники нещадно ліквідовують окупантів та ворожу техніку на півдні. Зокрема ЗСУ опублікувало кадри роботи 59 ОМБр ім. Я. Гандзюка по росіянах.

«59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж «іскрить», стримує російські війська на півдні України – воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога», – йдеться в описі під відео.

Як повідомлялося, На півдні ЗСУ знищили танк, «Ураган» та склади з боєприпасами РФ.

Нагадаємо, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.