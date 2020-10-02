  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти

    • Розсилка
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Фото: ДСНС

    Ранше повідомлялося про 11 загиблих внаслідок масштабних пожеж на сході України

    Внаслідок масштабних пожеж в Луганській області загинули сім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

    Про це 2 жовтня повідомляє пресслужба поліції Луганській області у Facebook.

    Госпіталізовано 18 осіб, які постраждали під час пожеж.

    У поліції розповіли, що протягом 1 жовтня опитали і визнали потерпілими 50 осіб, виявили пошкодження 550 домоволодінь, 136 господарських споруд, 12 транспортних засобів і загибель трьох голів худоби.

    Рятувальники продовжують гасити пожежі в Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському, Кремінському та Станично-Луганському районах, в районах Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти
    Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти

    Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

    Напередодніі повідомлялося, що в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб, ще 17 людей були госпіталізовані.

     

    Луганщина ДСНС рятувальники поліція пожар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies