Пожежі на Луганщині: поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти



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Фото: ДСНС

Ранше повідомлялося про 11 загиблих внаслідок масштабних пожеж на сході України

Внаслідок масштабних пожеж в Луганській області загинули сім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це 2 жовтня повідомляє пресслужба поліції Луганській області у Facebook.

Госпіталізовано 18 осіб, які постраждали під час пожеж.

У поліції розповіли, що протягом 1 жовтня опитали і визнали потерпілими 50 осіб, виявили пошкодження 550 домоволодінь, 136 господарських споруд, 12 транспортних засобів і загибель трьох голів худоби.

Рятувальники продовжують гасити пожежі в Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському, Кремінському та Станично-Луганському районах, в районах Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

Напередодніі повідомлялося, що в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб, ще 17 людей були госпіталізовані.