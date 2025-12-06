Головна Країна Події в Україні
Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем ЗСУ
Сирський звернувся до усіх захисників та захисниць України й зазначив, що сьогодні Збройні Сили – це дзеркало українського суспільства, яке показує, хто ми є як нація
фото: Харківський медіа хаб

Сирський: Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський привітав причетних з Днем Збройних Сил України. Привітання опубліковано на сторінках Головнокомандувача ЗСУ у соцмережах, ынформуэ «Главком».

Сирський звернувся до усіх захисників та захисниць України й зазначив, що сьогодні Збройні Сили – це дзеркало українського суспільства, яке показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності.

«За нами – славні традиції воїнства князівської доби, часів козаччини, Перших визвольних змагань, самопожертва Української повстанської армії. Уже наш нинішній досвід – розгром росіян під Києвом, героїзм захисників Маріуполя, Харківська контрнаступальна операція, звільнення правобережжя Херсонщини та острова Зміїний, битва за Чорне море, Курська наступальна операція. Ми знаємо, як бити переважаючого ворога», – сказав він у привітанні.

За словами головнокомандувача, сучасне українське військо свідоме своєї історичної місії, яке не має права повторити помилки сторічної давнини. 

«Мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність. І ми обов’язково вистоїмо, хоч як важко нам на полі бою.. Сьогодні російські окупанти будують нові загарбницькі плани та вважають, що їм вдасться навʼязати світові верховенство злочинного принципу – права сили і права сильного. Але Збройні Сили України розбивають цей принцип. Адже ми – щит Європи від російської орди. Наші партнери – з нами, і ми вдячні їм за послідовну підтримку», – заявив Олександр Сирський.

Також генерал підкреслив, що водночас сьогодні символами нашої боротьби є дрони, ракети, удари по глибоких тилах ворога далекобійними системами власного виробництва. Ми переносимо війну на територію росії – туди, звідки вона прийшла.

«Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. Неможлива без українського солдата. Наші воїни – найвища цінність», – йдеться у привітанні Головкома.

У день створення Збройних Сил України Олександр Сирський привітав кожного українського військовослужбовця – тих, хто був у строю всі ці роки, і тих, хто долучився нещодавно. Усіх, хто тримає фронт і б’є ворога, наближаючи перемогу та довгоочікуваний мир для України. Головком наголосив, що це честь – іти з вами пліч-о-пліч в одному строю.

«У цей день хочу попросити пробачення в кожної родини, яка втратила захисника чи захисницю на війні з російськими окупантами. Простіть, що не вберегли. Вічна памʼять і вічна слава нашим побратимам та посестрам! Кожна жертва буде відплачена та не буде марною. Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю», – йдеться у повідомленні головнокомандувача.

Нагадаємо, 6 грудня Україна святкує День Збройних сил – свято мужності, честі та самопожертви українських воїнів, які щодня стоять на захисті держави та українського народу. Українську армію сьогодні називають щитом Європи та прикладом незламності для вільного світу. Найголовніші слова цього дня – вдячність і віра в перемогу.

Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем ЗСУ
Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем ЗСУ
