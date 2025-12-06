Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків

У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років

Під обстріл потрапили місто Харків та шість населених пунктів області

Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули двох мирних мешканців. Також є руйнування інфраструктури. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

За словами начальника Харківської ОВА, під обстріл потрапили місто Харків та шість населених пунктів області. У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років.

Окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником типу «Молнія», а також активно застосовували інші види озброєння.

Зокрема, за добу війська РФ запустили по Харківщині:

дві керовані авіабомби,

два БпЛА «Герань-2»,

три «Ланцети»,

дві «Молнії»,

15 безпілотників невстановленого типу,

один FPV-дрона.

Унаслідок російських атак пошкоджено та знищено об’єкти цивільної інфраструктури:

у місті Ізюм – приватний будинок і два автомобілі;

у селі Нове Лозівського району – елементи залізничної інфраструктури;

у селі Коробчине Чугуївського району – приватний будинок, гараж і господарську споруду;

у Катеринівці Берестинського району – приватний житловий будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв за добу 73 людини, на пункті залишаються 13. Від початку роботи там зареєстровано вже 14 185 евакуйованих.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські терористи завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігівщина, Київщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.