Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків
У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років
фото: Харківська ОВА

Під обстріл потрапили місто Харків та шість населених пунктів області

Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули двох мирних мешканців. Також є руйнування інфраструктури. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

За словами начальника Харківської ОВА, під обстріл потрапили місто Харків та шість населених пунктів області. У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років.

Окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником типу «Молнія», а також активно застосовували інші види озброєння. 

Зокрема, за добу війська РФ запустили по Харківщині:

  • дві керовані авіабомби,
  • два БпЛА «Герань-2»,
  • три «Ланцети»,
  • дві «Молнії»,
  • 15 безпілотників невстановленого типу,
  • один FPV-дрона.

Унаслідок російських атак пошкоджено та знищено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Ізюм – приватний будинок і два автомобілі;
  • у селі Нове Лозівського району – елементи залізничної інфраструктури;
  • у селі Коробчине Чугуївського району – приватний будинок, гараж і господарську споруду;
  • у Катеринівці Берестинського району – приватний житловий будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв за добу 73 людини, на пункті залишаються 13. Від початку роботи там зареєстровано вже 14 185 евакуйованих.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські терористи завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігівщина, Київщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
