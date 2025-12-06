Знищення вокзалу у Фастові. Зеленський відреагував на нічний обстріл

Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

«У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні. У регіонах є поранені, яким надається вся необхідна допомога.

Глава держави підкреслив, що головною мішенню цих ударів знову стала енергетика.

«Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього», – підсумував президент.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські терористи завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.