Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масований удар у День Святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масований удар у День Святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
фото: ДСНС України/Facebook

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України

У ніч на 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 – «балістика») та 653 БпЛА різних типів:

  • 653 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – «шахеди»);
  • три аеробалістичних ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – РФ);
  • 34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– РФ, акваторія Чорного моря);
  • 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край – РФ, ТОТ АР Крим).

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 704 засобів повітряного нападу
Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 704 засобів повітряного нападу
інфографіка: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

  • 585 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
  • 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
  • одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Повітояні сили звернулися до громадян, закликавши їх дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські терористи завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігівщина, Київщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.

Теги: росія ворог Україна Луцьк напад Київщина Одещина обстріл Чернігівщина авіація Львівщина Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Поплавський 28 листопада відзначає день народження
Михайлу Поплавському – 76. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
28 листопада, 11:20
Ключем до розв'язання всіх рівнів кризи є рівень політичний
Мультикриза в Україні: три сценарії, які визначать майбутнє
24 листопада, 16:56
Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
14 листопада, 05:47
Трамп: Я можу уявити, що він (Віткофф – «Главком») говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати
Трамп виправдав Віткоффа за скандальну розмову з представником Путіна
26 листопада, 05:18
Дрони атакували Саратовську область РФ
Дрони атакували Саратовську область РФ
28 листопада, 01:36
Російська ковзанярка Саютіна була присутня на щорічному зверненні президента РФ Путіна до Федеральних зборів
Україна вимагає відсторонити від змагань російських ковзанярів, які підтримують війну
7 листопада, 19:21
19 листопада Карина Бахур мала вирушати на Кубок світу до Австрії
Росія вбила 17-річну українську спортсменку
18 листопада, 17:07
Бурлакова брав участь у пропагандистському заході – міжнародному форумі «Росія – спортивна держава»
Чемпіонка світу з велоспорту росіянка Бурлакова потрапила до бази «Миротворця»
3 грудня, 14:48
Наслідки обстрілу Чернігівщини у ніч на 6 грудня 2025 року
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Сьогодні, 09:01

Події в Україні

Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків
Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків
Друга за добу повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Друга за добу повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Масований удар у День Святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
Масований удар у День Святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
Мінрозвитку дало старт пілотному проєкту будівництва соціального житла для переселенців з Маріуполя в Білій Церкві
Мінрозвитку дало старт пілотному проєкту будівництва соціального житла для переселенців з Маріуполя в Білій Церкві
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua