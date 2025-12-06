Масований удар у День Святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України

У ніч на 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 – «балістика») та 653 БпЛА різних типів:

653 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – «шахеди»);

три аеробалістичних ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – РФ);

34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– РФ, акваторія Чорного моря);

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край – РФ, ТОТ АР Крим).

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 704 засобів повітряного нападу інфографіка: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

585 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);

29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Повітояні сили звернулися до громадян, закликавши їх дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські терористи завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігівщина, Київщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.