Президент взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Збройних сил України (відео)

Під час урочистостей було вшановано пам'ять полеглих героїв та вручено державні нагороди

Сьогодні, 6 грудня, у Києві відбулися урочисті заходи, присвячені Дню Збройних Сил України, в яких взяв участь президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео трансляцію захрду.

Глава держави вшанував українських військовослужбовців, які щодня демонструють мужність, незламність та відданість у захисті незалежності та територіальної цілісності України. Під час урочистостей було вшановано пам'ять полеглих героїв та вручено державні нагороди.

🇺🇦Україна стоїть так, що немає у світі нікого, хто міг би собі дозволити не зважати на нашу державу, – Зеленський



Про це президент заявив під час нагородження бійців з нагоди Дня Збройних Сил України.



«Навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну, або просто недостатньо… pic.twitter.com/2HNZLwqlBA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2025

Нагадаємо, 6 грудня Україна святкує День Збройних сил – свято мужності, честі та самопожертви українських воїнів, які щодня стоять на захисті держави та українського народу. Українську армію сьогодні називають щитом Європи та прикладом незламності для вільного світу. Найголовніші слова цього дня – вдячність і віра в перемогу.